Нога мужчины увеличилась в два раза после купания в реке

Нога британца увеличилась в два раза из-за инфекции после купания в реке
Нога мужчины из Англии увеличилась в два раза после купания в реке, пишет LADBible.

Через день после заплыва у Сэм Пира поднялась температура и появилась боль в паху, затем — гриппоподобные симптомы и стремительно ухудшающаяся инфекция левой ноги. Врачи выяснили, что бактерии из воды проникли в кровь через крошечную трещину на пятке. Антибиотики спасли жизнь британцу, но инфекция необратимо разрушила лимфатическую систему. У пациента образовалась лимфедема — нарушение оттока жидкости, вызывающее сильные отеки.

«Ему сказали, что это навсегда, и нога никогда не вернется к прежнему размеру, — рассказала жена Сэма.

Сейчас семья собирает £20 тысяч на операцию в частной клинике, которая должна облегчить состояние Пира. Супруга британца надеется, что его история предостережет других.

«Я не знала, что люди так тяжело болеют инфекциями после купания», — прокомментировала женщина.

Ранее мужчина потерял глаз после купания в бассейне во время отпуска.

 
