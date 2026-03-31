Мужчина потерял глаз после купания в бассейне во время отпуска

Британец получил порез во время купания в бассейне отеля и лишился глаза

Британец потерял правый глаз из-за несчастного случая в бассейне во время отпуска, пишет Mirror.

Ли Катберт, 46-летний каменщик из Лестера, отдыхал вместе с семьей в Мексике в октябре 2017 года. Играя в водный волейбол в бассейне отеля со своими детьми, он столкнулся с незнакомцем, который задел его своим ногтем и глубоко поранил глазное яблоко.

Семья сначала приняла повреждение за обычную царапину, но из века потекла кровь, и медсестра, оказавшаяся поблизости, настояла на срочном визите в больницу.

Наутро выяснилось, что глаз мужчины буквально взорвался от резкого удара, и зрение безвозвратно ушло. Ли пришлось сидеть в номере, избегая света и воды. Через неделю семья вернулась в Британию.

Год спустя ему пришлось удалить часть глаза и заменить ее протезом. Мужчина подал заявление в страховую компанию, которая выплатила £15 тыс.

«Ли никогда не вернет себе зрение, и ему потребовалось некоторое время, чтобы смириться с этим», — сказала Рэйчел, жена Ли.

Сейчас мужчина вновь плавает с маской и играет в водные игры, несмотря на полученную травму.

