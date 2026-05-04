Стало известно, сколько россиян платят ребенку за хорошие оценки

Больше половины россиян не платят своим детям за хорошие оценки и другие успехи в учебе. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 70% респондентов стараются объяснить своим детям, что нужно стремиться к знаниям и хорошим оценками не ради финансового вознаграждения или удовольствия родителей, а для собственного будущего. Эти россияне рассказывают детям, как устроен мир, а также как освоить подходящую профессию и обрести успех.

Однако другие 24% участников опроса признались, что поощряют успехи ребенка с помощью денег и придерживаются мнения, что такой подход приносит хорошие результаты.

Оставшиеся 6% респондентов проголосовали за вариант «другое». Опрошенные согласились с тем, что нет необходимости платить ребенку за каждую хорошую оценку, но идея наградить ребенка в конце четверти или года с помощью подарка им кажется хорошей.

Детский психолог Екатерина Ильичева до этого предупреждала, что родителям не следует платить ребенку за успехи в учебе, поскольку такое вознаграждение может обернуться проблемами в будущем. По ее словам, По словам специалиста, такой подход может привести к тому, что школьник начнет учиться не ради знаний, а ради денег и других подарков. При этом если перестать платить ребенку, он может полностью потерять интерес к учебе.

