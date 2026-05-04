Врач рассказала о пользе гребешков и креветок

Врач Гузман: в креветках максимум белка и минимум насыщенных жиров
Креветки и гребешки — отличный источник белка и микроэлементов, но работают они только внутри сбалансированного рациона. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Креветки и гребешки — действительно ценный продукт, но их польза зависит не от моды на правильное питание, а от количества, качества приготовления и состояния здоровья человека. Главное преимущество морепродуктов — высокая плотность питательных веществ при низкой калорийности. В 100 граммах креветок или гребешков содержится около 18–20 г легкоусвояемого белка и минимум насыщенных жиров. Именно поэтому их часто рекомендуют людям, которые снижают вес или следят за уровнем холестерина. Кроме белка, морепродукты содержат омега-3 жирные кислоты, поддерживающие сердце и сосуды; витамин B12 — важный для нервной системы; йод и селен, необходимые для работы щитовидной железы. Крупные исследования показывают, что регулярное употребление морепродуктов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Гузман.

Врач также рассказала, повышают ли креветки холестерин и риск развития атеросклероза. По ее словам, этот страх остается одним из самых распространенных среди любителей морепродуктов.

«Креветки действительно содержат пищевой холестерин, однако современные данные доказательной медицины показывают: у большинства людей уровень холестерина крови определяется не отдельными продуктами, а общим качеством рациона. Для здорового человека умеренное употребление креветок не повышает риск атеросклероза. Куда опаснее избыток сахара, трансжиров и переработанной еды», — пояснила Гузман.

Ранее врач рассказала, можно ли считать зефир диетическим десертом.

 
