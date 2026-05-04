Четырехлетняя девочка выпила бутылку виски в качестве наказания и умерла

В США четырехлетняя девочка выпила бутылку виски в качестве наказания и умерла, пишет Daily Star.

Как следует из материалов дела, девочка сделала один глоток из бутылки, оставленной на кухонной стойке. Разгневанная бабушка заставила внучку встать на колени и допить остальное. При этом мать ребенка — 27-летняя Кадья Рекорд — наблюдала за происходящим и не вмешалась. Ей также предъявлены обвинения, суд над ней состоится позже.

Медики обнаружили девочку без сознания в доме семьи. Вскрытие показало, что уровень алкоголя в крови девочки достиг 0,68 промилле — это более чем в восемь раз превышает допустимую норму для взрослого человека.

В ходе суда помощник окружного прокурора Дана Каммингс охарактеризовала происходившее в доме как «устойчивую модель жестокости». По словам обвинения, бабушка никогда не принимала внучку, относилась к ней хуже, чем к другим детям. Братьев и сестер девочку приучили считать, что та «ворует», когда пытается взять еду или воду.

Изначально Роксане Рекорд вменяли убийство первой степени, но присяжные признали ее виновной в менее тяжком преступлении — непредумышленном убийстве. Адвокат Кейтлин Фоулкс настаивала, что смерть девочки стала трагической случайностью, и утверждала, что бабушка пыталась спасти ребенка с помощью сердечно-легочной реанимации.

