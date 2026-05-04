Съеденная пачка чипсов «разрушает мозг», показало исследование

Daiky Mail: съеденная пачка чипсов ухудшает когнитивные способности
Австралийские исследователи доказали, что ультраобработанная пища, например, чипсы, не только приводят к появлению лишнего веса, но и напрямую влияют на работу мозга, ухудшая когнитивные способности, пишет Daily Mail.

В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's and Dementia, ученые из Университета Монаша проанализировали рацион 2200 взрослых в возрасте 40–70 лет. Полученные данные показали, что каждые дополнительные 10 процентов ультраобработанных продуктов в ежедневном меню (стандартная пачка чипсов) дают «заметное и измеримое снижение способности к концентрации». Причем этот эффект не зависит от общего здорового фона рациона.

Ведущий автор, биохимик Барбара Кардозо пояснила: ультрапереработка разрушает природную структуру пищи и добавляет потенциально опасные вещества. Среди главных подозреваемых — акриламид, который образуется при жарке крахмалистых продуктов, и химикаты вроде фталатов и бисфенолов. Последние способны вызывать цереброваскулярные поражения — микроучастки поврежденной мозговой ткани из-за проблем с сосудами, что ведет к трудностям с фокусировкой и повышает риск деменции.

