Пенсионерка ради знакомства с россиянином отправила ему фото соседки и пошла под суд

В Курске будут судить пенсионерку, выдававшую себя за соседку в интернете

73-летняя женщина из Курска стала фигуранткой уголовного дела после того, как отправила фото новому знакомому в интернете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, пенсионерка зарегистрировалась в приложении для знакомств, где общалась с 41-летним мужчиной. Когда собеседник попросил ее фото, россиянка отправила снимки 29-летней соседки.

Позже, когда мужчина попросил непристойное фото, женщина просто нашла в интернете изображение с девушкой без одежды. При этом на кадре не было видно лица.

«Вскоре обман раскрылся и о действиях пенсионерки стало известно сотрудникам правоохранительных органов», – сообщается в публикации.

В отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов. Вскоре состоится заседание по делу. В случае, если пенсионерку признают виновной, она может получить срок до шести лет лишения свободы.

