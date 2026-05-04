В Москве появится волнистый путепровод

В северном округе Москвы построят путепровод над МЦД-2, который свяжет районы Аэропорт и Коптево. Пресс-служба столичного Градостроительного комплекса сообщила, что сооружение будет уникальной волнистой формы: с изгибом в месте пересечения с железнодорожным путями Рижского направления.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что путепровод длиной 450 метров свяжет сразу три района САО – Савеловский, Аэропорт и Коптево.

«Он будет пересекать протяженный прямолинейный участок железной дороги. Этим обусловлена его нестандартная конструкция – путепровод запроектирован волнистой формы. Такое решение позволит беспрепятственно интегрировать новую дорогу на участке с плотной застройкой и развитой железнодорожной инфраструктурой», – сказал Ефимов.

Сейчас на объекте ведется устройство свай подпорных стен сооружения, пролетные строения разместятся на девяти опорах. В пресс-службе отметили, что реализация проекта улучшит транспортное обслуживание Северного округа – районов Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево. У жителей появятся комфортные альтернативные маршруты для выезда на Северо-Западную хорду и Ленинградское шоссе, а также дополнительная связка между улицей 8 Марта и улицами Космонавта Волкова, Приорова и Северо-Западной хордой.

