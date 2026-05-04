В Новосибирске спасли женщину, которую соседи замуровали в квартире

Жители Новосибирска заварили дверь в квартиру своей соседки, в связи с чем женщине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам экстренных служб. Об этом в Telegram-канале сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел в доме на улице Гоголя.

«К нам за помощью обратилась женщина — соседи намеренно заблокировали дверь ее квартиры, прихватив ее сваркой. На место оперативно выехал экипаж спасателей Вега-1», — говорится в заявлении.

Специалисты с помощью болгарки удалили сварной шов и открыли дверь. Хозяйка квартиры не пострадала, несмотря на это правоохранители начали проверку.

В аварийно-спасательной службе подчеркнули, что умышленная блокировка жилища и создание реальной угрозы для здоровья окружающих могут повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность. Подобные правонарушения караются в соответствии с действующим законодательством.

