Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Новосибирске спасли женщину, которую соседи замуровали в квартире

В Новосибирске соседи замуровали женщину в квартире, заварив входную дверь

Жители Новосибирска заварили дверь в квартиру своей соседки, в связи с чем женщине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам экстренных служб. Об этом в Telegram-канале сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел в доме на улице Гоголя.

«К нам за помощью обратилась женщина — соседи намеренно заблокировали дверь ее квартиры, прихватив ее сваркой. На место оперативно выехал экипаж спасателей Вега-1», — говорится в заявлении.

Специалисты с помощью болгарки удалили сварной шов и открыли дверь. Хозяйка квартиры не пострадала, несмотря на это правоохранители начали проверку.

В аварийно-спасательной службе подчеркнули, что умышленная блокировка жилища и создание реальной угрозы для здоровья окружающих могут повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность. Подобные правонарушения караются в соответствии с действующим законодательством.

25 марта следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Вышнего Волочка, который в конце прошлого года поджег частный жилой дом с людьми. В результате четыре человека — мать, ребенок и пожилая пара — получили несовместимые с жизнью травмы. Злоумышленником оказался ранее судимый муж потерпевшей, совершивший преступление на почве ревности и неприязни к родителям супруги. Предположительно, в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!