Россиянин совершил изнасилование и зарубил двух женщин топором

На Ямале мужчина зарубил двух женщин топором и получил пожизненное

На Ямале вынесли приговор мужчине, который совершил изнасилование и зарубил двух женщин топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 декабря прошлого года в селе Азовы. Ранее судимый мужчина коротал время за бутылкой в компании двух женщин. Внезапно он силой утащил одну из них в комнату и изнасиловал ее — вторая попыталась остановить насильника, но этот шаг стал для нее роковым.

Опасаясь разоблачения, злоумышленник схватился за топор. Он поочередно изрубил обеих женщин. Они не выжили.

Суд счел вину мужчины по ч. 1 ст. 131 УК РФ и п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ полностью доказанной. Оставшиеся дни своей жизни он проведет в колонии особого режима.

