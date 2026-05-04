В российском вузе спорят с объединением политологов с философами

В Уральском федеральном университете (УрФУ) планируется объединить департаменты политологии-социологии и философии в единую структуру. Против создания факультета политфилософии, однако, выступают сотрудники учебного заведения, опасаясь, что реализация инициативы приведет к сокращениям, пишет ЕАН.

Отмечается, что пока перспектива слияния разных факультетов находится на стадии обсуждения, однако близкий к ситуации источник издания заявляет, что это неизбежно. При этом на прошедших заседаниях по этому вопросу большинство сотрудников вуза выступили против, уточнил источник. В частности, возражают против слияния преподаватели, которые опасаются сокращений. Также есть предположения, что объединение факультетов приведет к тому, что эта работа продолжится, в результате чего появится, к примеру, департамент культурологии и истории.

С неизбежностью реализации инициативы согласны и преподаватели – по их мнению, случится это после летней аттестации, в ходе которой специалисты оценят эффективность каждого департамента.

«Скорее всего, учитывая курс государства на сокращение бюджетных вливаний в гуманитарные специальности и в целом на экономию бюджета, будет проведена ликвидация части департаментов и упразднение структур, которые считаются дублирующими», – отмечает один из преподавателей вуза.

Над слиянием факультетов работает специальная комиссия, в которую входят сотрудники вуза на руководящих позициях. Отмечается, что проект реализуется с целью отказа от узкой специализации гуманитарных наук.

Отметим, что в январе УрФУ стало одной из площадок реализации реформы высшего образования, в результате чего бакалавриат в вузе заменят на базовое высшее образование, а магистратуру – на специализированное высшее образование.

Напомним, с 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной с тремя уровнями: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура.

