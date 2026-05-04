Мужчина второй раз женился на потерявшей память супруге

В Малайзии мужчина устроил свадебную церемонию для своей жены, которая восемь лет назад потеряла память, пишет Mothership.

Как рассказал мужчина, несколько лет назад супруга попала в аварию и впала в кому. Когда она очнулась, она не узнала мужа и детей и утратила многие базовые навыки. С тех пор она полностью полагается на супруга.

Малайзиец назвал тот период самым трудным в жизни, особенно потому, что дети были совсем маленькими. Однако он решил оставаться сильным ради семьи и продолжать заботиться о жене, надеясь создать с ней новые воспоминания.

Повторная свадьба была организована скромно, с помощью фотографа и детей. Пара облачилась в одинаковые традиционные наряды. Мужчина аккуратно провел жену в дом, где их уже ждали дети, разбрасывающие лепестки цветов. Для обряда он подготовил их оригинальные обручальные кольца. Со слезами на глазах женщина поблагодарила мужа за поддержку все эти годы.

Ранее пара сыграла свадьбу в приюте для собак и растрогала соцсети.

 
