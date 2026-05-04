Мужчина второй раз женился на потерявшей память супруге

В Малайзии мужчина устроил свадебную церемонию для своей жены, которая восемь лет назад потеряла память, пишет Mothership.

Как рассказал мужчина, несколько лет назад супруга попала в аварию и впала в кому. Когда она очнулась, она не узнала мужа и детей и утратила многие базовые навыки. С тех пор она полностью полагается на супруга.

Малайзиец назвал тот период самым трудным в жизни, особенно потому, что дети были совсем маленькими. Однако он решил оставаться сильным ради семьи и продолжать заботиться о жене, надеясь создать с ней новые воспоминания.

Повторная свадьба была организована скромно, с помощью фотографа и детей. Пара облачилась в одинаковые традиционные наряды. Мужчина аккуратно провел жену в дом, где их уже ждали дети, разбрасывающие лепестки цветов. Для обряда он подготовил их оригинальные обручальные кольца. Со слезами на глазах женщина поблагодарила мужа за поддержку все эти годы.

