Россиянин во сне назвал жену чужим именем и получил три удара ножом

В Бурятии мужчина получил три удара ножом, назвав жену другим именем, и просил не отправлять ее в колонию. Об этом сообщает n1.ru.

Инцидент произошел в Джидинском районе. Супруги выпили, а затем мужчина начал оскорблять избранницу и гнать прочь из дома. Ночью пьяный муж уснул и в постели произнес имя другой женщины. После этого его жена схватилась за нож и нанесла возлюбленному три удара лезвием.

Один из них пробил легкое и создал угрозу для жизни мужчины. Женщина сама перевязала раненого простыней, позвала соседа и вызвала скорую. Истекающего кровью мужчину удалось спасти. На суде он просил не отправлять супругу в колонию, признавая свою вину за пьяные выходки.

Однако суд все равно признал женщину виновной в покушении на физическое устранение, однако учел агрессивное поведение потерпевшего как смягчающий фактор. Женщина получила 6,5 лет колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

