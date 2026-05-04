В российском регионе «запретили» сине-желтый дорожный знак

В Свердловской области злоумышленники начали рассылать электронные письма, в которых заявляется, что в регионе якобы запрещают использовать дорожный знак «Пешеходный переход» из-за его цветового оформления. Получателями фейковых писем стали редакции местных СМИ, сообщает ЕАН.

Авторы писем утверждают, что якобы Росавтодор ввел запрет на использование дорожного знака из-за его расцветки. Также в письмах говорится, что до 1 июня от ответственных организаций требуют заменить все знаки на улицах, а затем отчитаться о проделанной работе в МВД до 5 июня.

Факт рассылки писем в ГАИ на данный момент пока не комментировали.

Напомним, до этого Роскомнадзор предупредил о рассылке поддельных писем, в которых от имени ведомства говорится о якобы введенном запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Хотя письма оформлены как официальные документы и содержат сведения о якобы наличии сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника, однако к ведомству отношения не имеют, подчеркнули в РКН.

Россияне ранее стали получать фейковые письма от «Госуслуг».

 
