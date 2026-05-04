Биолог предупредила о возможных проблемах со здоровьем из-за ношения каблуков

Ношение туфель на высоких каблуках может привести к проблемам со стопами, суставами и осанкой, а также увеличить риск развития варикоза. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина и посоветовала выбирать широкий каблук высотой не более пяти сантиметров.

«Ношение каблуков деформирует пальцы (молоткообразная стопа), что приводит к плоскостопию, натоптышам, появлению «косточек». Это повышенная нагрузка на коленные и голеностопные суставы. Смещение центра тяжести приводит к избыточному прогибу в пояснице и нарушению осанки, повышает риск развития варикозного расширения вен из-за нарушения кровообращения. Чтобы облегчить вред от каблуков на мероприятии, выбирайте устойчивый широкий каблук вместо шпильки. Оптимальная высота — три-пять сантиметров. Используйте силиконовые подушечки под подушечку стопы и под пятку», — сказала она.

Биолог отметила, что обувь на каблуке лучше купить чуть большего размера, а на мероприятии нужно периодически разминаться, чтобы облегчить нагрузку.

«Купите обувь точно по размеру или чуть свободнее (помните, что нога отекает к вечеру). Перед выходом сделайте упражнения для стоп (вращения, растяжка). На мероприятии не стойте неподвижно — переносите вес с пятки на носок и обратно, слегка переступайте, это облегчит нагрузку на скелет. После мероприятия по возможности смените обувь на более удобную», — добавила она.

