В Госдуме рассказали о новых законах, которые с мая изменят жизнь россиян

В мае в силу вступят десятки новых законов, которые изменят жизнь граждан. Многие из них действительно важны и будут полезны гражданам, в том числе затронут социальную поддержку населения, напомнил в беседе с RT зампред заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С мая многодетные российские семьи продолжат получать единое пособие даже в том случае, если их доход незначительно превысит установленные рамки. Кроме того, пенсионеры получат прибавку – среди них те, кто отметил в апреле 80-летие, а также получили инвалидность I группы. Фиксированная часть пенсии у них вырастет вдвое до 19,2 тыс. рублей, отметил Панеш.

«Также скорректируют выплаты для бывших лётчиков и работников угольной промышленности, увеличатся выплаты гражданам с сельским и северным стажем. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 10 тыс. рублей к празднику», — напомнил депутат.

Кроме того, долги россиян, по которым до ноября 2025 года налоговые органы не смогли добиться взыскания, признают безнадежными и спишут.

Также с 1 мая заработает маркировка новых категорий товаров, включая электронику, стройматериалы и кондитерку, отметил парламентарий. Сведения об этих товарах внесут в систему «Честный знак», что позволит защитить россиян от контрафакта.

С 28 мая в России начнут составлять рейтинг автошкол, который будет ориентироваться на качество подготовки водителей. Его будут формировать эксперты на основе результатов о сданных экзаменах, ДТП, произошедших по вине выпускников и так далее. Россиянам эти рейтинги будут доступны – их планируют публиковать в интернете, заключил депутат.

