Победители армянского тура «Романсиады» представят страну в Москве

В Армении определили лауреатов национального этапа конкурса «Романсиада»
Фонд «Наше будущее»

В Ереване прошел VI Армянский отборочный тур Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», в рамках конкурсной программы состоялись прослушивания молодых вокалистов Армении в возрасте от 17 до 26 лет. Об этом сообщили организаторы.

Уточняется, что участники выступали в сопровождении фортепиано и представили произведения классического и современного романса, а также национальные композиции и сочинения иных жанров.

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры Армении и России, в том числе создатель и художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галина Преображенская, председатель Музыкального общества Армении Давид Казарян и народный артист Армении Барсег Туманян.

Гала-концерт, завершивший конкурс, открыл победитель прошлогоднего отбора Товмас Товмасян. Специальным гостем мероприятия стала солистка Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна Зита Тертерян.

Сообщается, что Гран-при конкурса и специальной премии удостоен Ованнес Орданян. Он представит Армению в финале юбилейного 30-го конкурса «Романсиада», который состоится в Храме Христа Спасителя в Москве.

Как отметил глава Культурно-образовательного благотворительного фонда «Наше будущее» Ваграм Карапетян, конкурс стал частью системного культурно-образовательного взаимодействия и за короткое время превратился в международную площадку для раскрытия новых талантов.

В свою очередь Преображенская подчеркнула высокий уровень армянских исполнителей и выразила уверенность в дальнейшем развитии проекта.

Казарян сообщил, что введение номинации «Национальный романс» позволило подчеркнуть богатство национальной музыкальной традиции, начиная со времен Тиграна Чухаджяна.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении отметили, что проведение конкурса способствует развитию жанра романса в стране и поддержке молодых исполнителей.

 
