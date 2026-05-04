Психолог объяснила, почему женщины после 40 стремятся к самостоятельности

После 40 лет у многих женщин формируется установка на полную самостоятельность, которая связана с опытом в прошлом и рядом других причин. Об этом газете «Известия» рассказала психолог Вероника Ахметова.

Специалист объяснила, что с возрастом большинство женщин уже сталкивались с сильными разочарованиями в отношениях, поэтому они начинают воспринимать опору на партнера как источник риска.

«К 40 годам женщина уже обжигалась не один раз, инвестировала в отношения, чувствовала, как ее потребности игнорируются. Она доверяла мужчине, полагалась, а он подвел, обесценил. И мозг фиксирует такую реакцию, что опора на другого человека — это боль и нестабильность», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в таких ситуациях самостоятельность является защитной стратегией. Женщина может бояться просить о помощи у других, поскольку воспринимает отказ как подтверждение своей ненужности. Другим фактором становятся социальные установки, которые делают образ сильной и самостоятельной женщины нормой.

Психолог отметила, что в отношениях с партнером такая позиция может привести к конкуренции, обесцениванию помощи и страху проявить слабость. В результате мужчина перестает чувствовать собственную необходимость. Также в некоторых случаях причиной конфликта становится стремление к контролю, поскольку женщина верит, что только она может сделать все правильно.

Для того чтобы изменить ситуацию, рекомендуется работать над внутренними установками и учиться доверять другому человеку. Стоит чаще благодарить за помощь и учиться делегировать.

