Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог объяснила, почему женщины после 40 стремятся к самостоятельности

Психолог Ахметова: после 40 женщины стремятся к самостоятельности из-за опыта
goodluz/Shutterstock/FOTODOM

После 40 лет у многих женщин формируется установка на полную самостоятельность, которая связана с опытом в прошлом и рядом других причин. Об этом газете «Известия» рассказала психолог Вероника Ахметова.

Специалист объяснила, что с возрастом большинство женщин уже сталкивались с сильными разочарованиями в отношениях, поэтому они начинают воспринимать опору на партнера как источник риска.

«К 40 годам женщина уже обжигалась не один раз, инвестировала в отношения, чувствовала, как ее потребности игнорируются. Она доверяла мужчине, полагалась, а он подвел, обесценил. И мозг фиксирует такую реакцию, что опора на другого человека — это боль и нестабильность», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в таких ситуациях самостоятельность является защитной стратегией. Женщина может бояться просить о помощи у других, поскольку воспринимает отказ как подтверждение своей ненужности. Другим фактором становятся социальные установки, которые делают образ сильной и самостоятельной женщины нормой.

Психолог отметила, что в отношениях с партнером такая позиция может привести к конкуренции, обесцениванию помощи и страху проявить слабость. В результате мужчина перестает чувствовать собственную необходимость. Также в некоторых случаях причиной конфликта становится стремление к контролю, поскольку женщина верит, что только она может сделать все правильно.

Для того чтобы изменить ситуацию, рекомендуется работать над внутренними установками и учиться доверять другому человеку. Стоит чаще благодарить за помощь и учиться делегировать.

Ранее было названо поколение россиян, которое больше всего страдает от стресса.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!