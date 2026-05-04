Студенты театрального института на Урале требуют отставки ректора из-за условий обучения

На Урале сотни студентов театрального института потребовали отставки ректора из-за недовольства условиями обучения. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в екатеринбургском театральном институте. По словам студентов, учащихся на улице Вайнера, их родной корпус закрыли на реконструкцию, а взамен предоставили здание учебного театра с незавершенным ремонтом — в аудиториях холодно, протекает крыша, из стен торчит арматура. При этом годовое обучение обходится им в 326 тысяч рублей.

Студенты также рассказали, что вуз зарабатывает на продаже билетов с их постановок, но реквизит и костюмы они при этом покупают за свой счет. Кроме того, обучающиеся настаивают на увольнении одного из преподавателей, которого ранее обвиняли в домогательствах к студенткам. Также они требуют вернуть мастеров, уволенных за критику начальства.

Сейчас студенты готовят коллективное обращение в Минкульт и прокуратуру с просьбой проверить финансовые потоки института. Ректор на звонки журналистов не ответил.

