Бывший чиновник Россельхознадзора попал за решетку из-за взятки

Экс-замглавы отделения Россельхознадзора по СКФО осудили на восемь лет за взятку

Бывшего заместителя начальника управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) осудили за получение взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«Он (экс-чиновник. — «Газета.Ru») признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <...> Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что суд также обязал мужчину выплатить штраф в размере 30 млн рублей. На имущество фигуранта наложили арест на общую сумму свыше 23,5 млн рублей.

По данным следствия, в октябре 2025 года осужденный занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя управления Россельхознадзора в СКФО. В то время федеральная служба получила информацию о том, что некая коммерческая организация использовала в своих целях земли сельскохозяйственного назначения. На этом фоне в адрес компании были направлены претензии с требованием разработать проект рекультивации земель и внести в бюджет Ставропольского края более 24,4 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный вред.

Фигурант, в свою очередь, предложил директору организации передать ему взятку в размере 3 млн рублей. За это он пообещал остановить контрольно-надзорные мероприятия. Тогда глава компании обратился в региональное управление Федеральной службы безопасности РФ, после чего уже бывшего чиновника задержали с поличным.

