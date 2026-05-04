Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Бывший чиновник Россельхознадзора попал за решетку из-за взятки

Экс-замглавы отделения Россельхознадзора по СКФО осудили на восемь лет за взятку
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшего заместителя начальника управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) осудили за получение взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«Он (экс-чиновник. — «Газета.Ru») признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <...> Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что суд также обязал мужчину выплатить штраф в размере 30 млн рублей. На имущество фигуранта наложили арест на общую сумму свыше 23,5 млн рублей.

По данным следствия, в октябре 2025 года осужденный занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя управления Россельхознадзора в СКФО. В то время федеральная служба получила информацию о том, что некая коммерческая организация использовала в своих целях земли сельскохозяйственного назначения. На этом фоне в адрес компании были направлены претензии с требованием разработать проект рекультивации земель и внести в бюджет Ставропольского края более 24,4 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный вред.

Фигурант, в свою очередь, предложил директору организации передать ему взятку в размере 3 млн рублей. За это он пообещал остановить контрольно-надзорные мероприятия. Тогда глава компании обратился в региональное управление Федеральной службы безопасности РФ, после чего уже бывшего чиновника задержали с поличным.

Ранее прокуратура подала антикоррупционный иск к основателю холдинга «Русагро».

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!