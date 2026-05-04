Россиянам объяснили, нужно ли озеленять картофель перед посадкой

Перед посадкой картофель следует правильно подготовить, не забывая про важный этап озеленения клубней. Эта процедура играет значимую роль в подготовке посадочного материала, так как способствует запуску естественного механизма защиты растений. Об этом aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

Специалист объяснил, что озеленение является крайне важным процессом, поскольку под воздействием света в кожуре клубней накапливается соланин, который выступает в качестве природного «щита». Это вещество защищает клубни картофеля от негативного влияния патогенных микроорганизмов и неблагоприятных внешних факторов.

При этом при озеленении необходимо следовать правильному алгоритму.

«Схема такова: клубни раскладываются в один слой в светлом помещении с температурой около +10...+15 градусов. Не под прямое солнце, а под рассеянный свет. Через 10-14 дней кожура становится зеленоватой — это признак готовности», — объяснил агроном.

По его словам, такие клубни меньше подвержены поражениям гнили и легче переносят неблагоприятные условия в почве.

Агроном Владимир Викулов до этого предупреждал, что использование обычной земли с огорода для проращивания рассады становится одной из наиболее распространенных ошибок. По словам эксперта, для того чтобы добиться хорошего результата, следует брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно купить в магазинах.

