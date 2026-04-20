Россиянам объяснили, нужно ли удалять ростки у картофеля

Агроном Лагута: длинные ростки на клубнях картофелях можно аккуратно удалить
Слишком длинные ростки на клубнях картофеля могут ослабить растение до того, как оно будет помещено в грунт. Об этом aif.ru агроном Павел Лагута.

По словам специалиста, если ростки на клубнях картофелях вытянулись до 5 и более сантиметров, стоит их аккуратно удалить.

«Клубень даст новые, более жизнеспособные побеги. Да, это отнимет несколько дней, но итоговый результат будет лучше», — объяснил эксперт.

Агроном добавил, что если ростки остаются толстыми, крепкими и выглядят здоровыми, удалять их нет необходимости. Однако следует соблюдать правильную технику посадки, укладывая клубень картофеля в лунку боком. При этом необходимо стараться не обломать ростки, чтобы не травмировать клубень. В противном случае есть риск его заражения.

Агроном Владимир Викулов до этого предупреждал, что использование обычной земли с огорода для проращивания рассады является одной из самых распространенных ошибок. По словам специалиста, для того чтобы добиться хорошего результата, следует брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно купить в магазинах.

Ранее россиян предупредили о трех главных ошибках при подвязке винограда.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

