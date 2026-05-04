Женщина оказалась в больнице с гепатитом после лечения зубов в российской частной клинике

Mash: в Крыму женщина оказалась в больнице с гепатитом после лечения зубов

В Крыму женщина вылечила зубы в частной стоматологии и попала в больницу с гепатитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел после лечения в клинике на улице Лебедя. Пациентка попала в больницу с острым гепатитом В.

После случившегося проверка Роспотребнадзора выявила ряд грубых нарушений в медучреждении. Стерилизация инструментов, хранение расходных материалов, аптечка и инструктаж персонала — во всех этих аспектах были обнаружены недочеты.

Представитель учреждения не явился в зал суда — он попросил перенести заседание, сославшись на командировку на профильную выставку. В результате решение о приостановке деятельности клиники приняли заочно.

Отмечается, что директор медучреждения в разговоре все отрицает. Он считает, что надзорный орган сработал некомпетентно, а подхватить инфекцию в его кабинетах невозможно.

Ранее был назван простой способ защиты от опасной больничной инфекции.