Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщина оказалась в больнице с гепатитом после лечения зубов в российской частной клинике

Mash: в Крыму женщина оказалась в больнице с гепатитом после лечения зубов
Shutterstock

В Крыму женщина вылечила зубы в частной стоматологии и попала в больницу с гепатитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел после лечения в клинике на улице Лебедя. Пациентка попала в больницу с острым гепатитом В.

После случившегося проверка Роспотребнадзора выявила ряд грубых нарушений в медучреждении. Стерилизация инструментов, хранение расходных материалов, аптечка и инструктаж персонала — во всех этих аспектах были обнаружены недочеты.

Представитель учреждения не явился в зал суда — он попросил перенести заседание, сославшись на командировку на профильную выставку. В результате решение о приостановке деятельности клиники приняли заочно.

Отмечается, что директор медучреждения в разговоре все отрицает. Он считает, что надзорный орган сработал некомпетентно, а подхватить инфекцию в его кабинетах невозможно.

Ранее был назван простой способ защиты от опасной больничной инфекции.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!