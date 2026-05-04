Врач ответил, влияет ли сон на развитие болезни Альцгеймера

Нехватка полноценного сна может создавать условия для более быстрого развития болезни Альцгеймера, однако, не являются главной причиной недуга. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

«Болезнь Альцгеймера связана с генетикой и приобретенными в течение жизни проблемами. Это болезнь накопления определенных веществ, и она развивается по своим законам. Однако если продукты жизнедеятельности хуже выводятся из головного мозга, условия для ее развития становятся более благоприятными. Нарушение сна не является главной и ведущей причиной болезни Альцгеймера, но это фактор, при котором любые заболевания мозга могут развиваться проще и быстрее», — отметил Кудинов.

По его словам, полноценный сон позволяет мозгу восстановиться, а также активизировать процессы для поддержания нормального обмена в его тканях. Важную роль при этом играет как продолжительность ночного отдыха, так и его структура. Врач подчеркнул, что для работы глимфатической системы важна правильная смена стадий сна и устойчивость циркадных ритмов, поэтому важно просыпаться в одно и то же время.

Врач-невролог, доцент кафедры болезней старения Пироговского Университета, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Мария Чердак до этого рассказала «Газете.Ru», что многие начальные признаки болезни Альцгеймера люди привыкли списывать просто на возраст, хотя при их появлении нужно обратиться к врачу. Среди них: нарушения памяти на новые и недавние события, сужение круга интересов, депрессия, негативизм, неспособность освоить новую технику.

