Врач ответила, могут ли веснушки стать предвестниками рака

Врач Галлямова: веснушки не могут перейти в онкологическое заболевание

Веснушки не могут переродиться в онкологическое заболевание, однако, сигнализируют о предрасположенности человека к появлению злокачественных новообразований. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, такие пятна образуются на открытых участках кожи из-за скопления меланоцитов – клеток, продуцирующих пигмент меланин и являются генетической особенностью кожи. Чаще всего они проявляются в детском возрасте, но могут появиться и во взрослом.

При этом люди с веснушками находятся в зоне риска развития меланомы и других злокачественных новообразований, предупредила врач. Она отметила, что они появляются у людей с первым типом кожи, чувствительным к онкологическим заболеваниям.

«Соответственно, все, у кого есть веснушки, должны максимально беречь кожу от солнечных лучей и обязательно пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50 при прогнозе ультрафиолетового индекса больше 3», – сказала Галлямова.

Она добавила, что убрать веснушки полностью помогут лазер или фототерапия.

Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева в разговоре с «Газетой.Ru» объясняла, что веснушки появляются из-за сочетания генетической предрасположенности и действия ультрафиолета. Чаще всего они заметны у светлокожих людей с определенными генами.

Ранее врач объяснил, как отличить синяк под ногтем от меланомы.