Эверест забрал свою первую жертву в новом сезоне восхождений

Шерпа сорвался и не выжил на подходе в базовый лагерь Эвереста

В Непале шерпа сорвался во время сопровождения международной группы альпинистов к базовому лагерю Эвереста. Мужчина не выжил, сообщает The Tourism times.

Офицер связи экспедиции рассказал, что 52-летний Лакпа Дэнди Шерпа из деревни Гудел в Солукхумбу не выжил после падения во время восхождения с Горакшепа к базовому лагерю. Трагедия произошла в воскресенье, 3 мая, после полудня по местному времени.

По словам Шрестхи, инцидент произошел на высоте около 5200 метров, когда команда приближалась к базовому лагерю Эвереста. Тело шерпы уже доставлено в его родное село. Он был частью экспедиции Индийско-Тибетской пограничной полиции на Эверест.

Это стало первым несчастным случаем в новом сезоне. Издание напоминает, что более 465 иностранных альпинистов, а также вспомогательный персонал направились в регион Эвереста с целью покорения самой высокой вершины мира.

Совместными усилиями шерпы нескольких команд нашли тропу через сераки (вертикальные ледниковые образования. — Прим. ред.) и трещины ледопада Кхумбу менее недели назад. Ранее попытки были тщетны из-за угрозы падения сераков. На текущий момент сотни портеров (носильщики — Прим. ред.) и гидов спешат ко второму лагерю и выше. За это короткое время уже произошло несколько падений и сошла одна лавина, но все закончилось благополучно, никто не пострадал.

