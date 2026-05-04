Россиян предупредили о самых частых схемах обмана на экскурсиях

Несоответствие маршрута, скрытые доплаты и навязанные остановки — с такими проблемами туристы сталкиваются на экскурсиях чаще всего. О том, как избежать разочарований, «Газете.Ru» рассказал Илья Силивоник, руководитель отдела развития бизнеса сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster.

По словам Силивоника, одной из основных причин недовольства экскурсией становятся ситуации, когда за активности, заявленные в программе, на месте приходится доплачивать. Еще одна распространенная проблема — условия проведения экскурсии: организаторы могут набирать в группу больше участников, чем заявлено, и экономить на комфортном транспорте или питании.

В популярных туристических направлениях в программу нередко включаются остановки в магазинах и на дегустациях. Там посетителей активно подталкивают к покупкам, с которых гиды получают проценты, а полезной и интересной информации по теме экскурсии дают мало. «Посещение таких точек — распространенная практика. Но когда из описания не очевидно, что туристов ждет подобный формат, многие воспринимают такие ситуации как обман», — отметил эксперт.

Чтобы снизить риск неприятных ситуаций, нужно бронировать экскурсии через проверенные онлайн-сервисы или туроператоров. Силивоник подчеркнул, что там такие ситуации, как правило, регулируются. При покупке оффлайн у частных продавцов — на улице или на пляже — в случае проблем добиться возврата средств довольно сложно, а на жалобы могут вовсе не реагировать.

Также должно насторожить, если перед экскурсией гид отвечает с большими задержками, избегает конкретных ответов о программе или не готов уточнить детали маршрута. Дополнительным поводом усомниться в качестве услуги является резкая смена гида. Если выясняется, что экскурсию проведет другой экскурсовод, а не тот, которого выбирали по отзывам, итоговый опыт может отличаться.

«Если услуга оказана некачественно или не соответствует описанию, турист имеет право требовать возврата средств, опираясь на Закон РФ «О защите прав потребителей». Однако нарушения важно зафиксировать: сделать фотографии, сохранить переписку и любые другие доказательства. Они могут понадобиться для дальнейшего разбирательства и выплаты компенсации», — объяснил эксперт.

«При этом не все негативные впечатления туристов связаны с намеренным обманом, — рассказал Силивоник. — Часто влияют внешние обстоятельства — например, закрытие объектов или изменение их режима работы. Из-за этого может меняться маршрут, сокращаться или увеличиваться время остановок, а некоторые места не удается посетить вовсе. В таких случаях можно попросить частичный возврат средств, поскольку проверка доступности объектов — обязанность гида».

Многое зависит и от личного восприятия. Частая причина разочарований — несоответствие программы ожиданиям. Иногда описание маршрута выглядит более насыщенным и ярким, чем содержание экскурсии в реальности. Поэтому перед бронированием стоит уточнить, какие именно достопримечательности входят в маршрут, все ли они открыты для посещения и сколько времени планируется провести на ключевых точках.

Не все туристы остаются довольны и работой гида: кому-то рассказ с большим количеством дат и фактов кажется скучным, другим — наоборот, хочется еще больше деталей. Эксперт советует заранее изучать отзывы о конкретном экскурсоводе — именно там чаще всего можно понять стиль подачи и уровень его подготовки.

Впечатления могут испортить погодные условия и сложность маршрута, поэтому перед экскурсией Силивоник рекомендует проверить прогноз погоды, оценить уровень физической нагрузки и заранее уточнить у гида наличие остановок и условий для отдыха и питания.

