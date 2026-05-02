Европа может начать блокировать VPN-сервисы

Власти Европейского союза (ЕС) намерены усложнить доступ детей через VPN к запрещенному контенту в сети. Об этом в соцсети X сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по технологическому суверенитету Хенне Вирккунен.

«Сервисы VPN не должны позволять обходить систему», — написала она.

По словам Вирккунен, в настоящий момент ведомство находится в поиске более устойчивых решений, чтобы исключить доступ несовершеннолетних на запрещенные сайты.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев признал необходимость VPN «для дела».

В марте в Австрии объявили о планах запретить использование социальных сетей для детей младше 14 лет. Сроки и механизм реализации пока не определены. Вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что власти не могут игнорировать влияние соцсетей, которые делают детей зависимыми и негативно сказываются на их состоянии

Ранее россиян предупредили, чем может грозить домогательства по отношению к ребенку в Roblox.