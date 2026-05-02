Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Европа может начать блокировать VPN-сервисы

Вице-президент ЕС Виркунен: VPN не должны позволять обходить систему
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Власти Европейского союза (ЕС) намерены усложнить доступ детей через VPN к запрещенному контенту в сети. Об этом в соцсети X сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по технологическому суверенитету Хенне Вирккунен.

«Сервисы VPN не должны позволять обходить систему», — написала она.

По словам Вирккунен, в настоящий момент ведомство находится в поиске более устойчивых решений, чтобы исключить доступ несовершеннолетних на запрещенные сайты.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев признал необходимость VPN «для дела».

В марте в Австрии объявили о планах запретить использование социальных сетей для детей младше 14 лет. Сроки и механизм реализации пока не определены. Вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что власти не могут игнорировать влияние соцсетей, которые делают детей зависимыми и негативно сказываются на их состоянии

Ранее россиян предупредили, чем может грозить домогательства по отношению к ребенку в Roblox.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!