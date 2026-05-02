Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Нидерландах

В Амстердаме прошла акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Амстердаме, несмотря на попытки проукраинских активистов помешать ее проведению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников акции, представителя филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.

Так, участники акции собрались на центральной улице Дамрак, они принесли с собой флаги России, Белоруссии и Нидерландов, СССР и его республик, а также фотографии воевавших родственников. Акция стартовала с концерта, в ходе которого оперная певица Эльнара Шафигуллина-Мюрманс исполнила песни времен Великой Отечественной войны. Также на мероприятии выступили нидерландские общественные деятели, в частности политолог и журналист Аб Гителинк, который заявил, что западные политики «отказались от политики мира».

В это время участников шествия преследовали около десятка мужчин в черных масках, они выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрожали идущим в «Бессмертном полку».

Сотрудники местной полиции пресекли попытки контрдемонстрантов сорвать мероприятие. В финале участники акции возложили цветы к памятнику восстанию портовиков, установленному в память о Февральской забастовке 1941 года в Амстердаме.

В этом году «Бессмертный полк» был также приурочен к годовщине событий в Одессе в мае 2014 года.

Ранее стало известно, что в этом году в «Бессмертном полку» примут участие более 120 стран.

 
