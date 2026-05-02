В Госдуме предложили не взимать с пенсионеров плату за подключение к газу

Нина Зотина/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести запрет на взимание платы с пенсионеров за подключение к газораспределительным сетям. Соответствующее обращение было направлено министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, сообщает РИА Новости.

«Предлагается установить запрет на взимание платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям для граждан, достигших пенсионного возраста», — говорится в документе.

Миронов подчеркивает, что такой шаг позволит сделать газификацию более доступной для пожилых людей, независимо от их финансового положения, и уменьшит финансовую нагрузку на эту категорию граждан.

По словам депутата, в некоторых регионах пенсионеры и другие льготники имеют право на компенсацию расходов на подключение к сети, но процесс получения таких выплат остается сложным. Он пояснил, что для того чтобы получить компенсацию, пенсионеры сначала должны оплатить подключение из собственных средств, а затем обратиться в социальные службы за возмещением. Этот порядок вызывает недовольство у пожилых людей, и в результате многие из них остаются без газа, подчеркнул Миронов.

Ранее средний уровень газификации в России составил 75%.

 
