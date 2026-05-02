Губернатор Кемеровской области рассказал о причинах кризиса в угольной отрасли

Добыча угля, как и все другие отрасли, подвержена циклическим колебаниям — с определенной периодичностью спады сменяются подъемами. В Кузбассе крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно: рост себестоимости добычи и увеличение железнодорожных тарифов, глобальный энергетический переход и спад в экономике других государств, внешнеполитическое давление — рассказал в интервью «Газете.Ru» губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк.

В результате за 2025 год объемы угледобычи упали на 7,6 млн тонн к результатам 2024 года, за два года снижение составило 11%.

«Несмотря на все трудности, угольная отрасль Кузбасса продолжает работу, ведь от угля по-прежнему зависит энергетическая безопасность», — отметил Илья Середюк.

Перед региональными властями стоит задача предотвратить массовое закрытие и банкротство угольных предприятий, и в ее решении региону помогает федеральный центр, сказал Илья Середюк.

Угольная отрасль традиционно составляла основу экономики Кузбасса, до кризиса она формировала 40% доходов регионального бюджета, сейчас ее доля снижается. Власти региона сейчас создают возможности для развития неугольных отраслей, таких как туризм, сельское хозяйство, машиностроение, креативные индустрии.

Ранее сообщалось, что экспортеры коксующегося (металлургического) угля из России начали отказываться от контрактов, чтобы не нести убытки.