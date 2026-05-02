Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Губернатор Кемеровской области рассказал о причинах кризиса в угольной отрасли

Telegram-канал «Илья Середюк»

Добыча угля, как и все другие отрасли, подвержена циклическим колебаниям — с определенной периодичностью спады сменяются подъемами. В Кузбассе крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно: рост себестоимости добычи и увеличение железнодорожных тарифов, глобальный энергетический переход и спад в экономике других государств, внешнеполитическое давление — рассказал в интервью «Газете.Ru» губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк.

В результате за 2025 год объемы угледобычи упали на 7,6 млн тонн к результатам 2024 года, за два года снижение составило 11%.

«Несмотря на все трудности, угольная отрасль Кузбасса продолжает работу, ведь от угля по-прежнему зависит энергетическая безопасность», — отметил Илья Середюк.

Перед региональными властями стоит задача предотвратить массовое закрытие и банкротство угольных предприятий, и в ее решении региону помогает федеральный центр, сказал Илья Середюк.

Угольная отрасль традиционно составляла основу экономики Кузбасса, до кризиса она формировала 40% доходов регионального бюджета, сейчас ее доля снижается. Власти региона сейчас создают возможности для развития неугольных отраслей, таких как туризм, сельское хозяйство, машиностроение, креативные индустрии.

Ранее сообщалось, что экспортеры коксующегося (металлургического) угля из России начали отказываться от контрактов, чтобы не нести убытки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!