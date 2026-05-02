Появилось видео с места пожара в Югре, где погибла семья из семи человек

Telegram-канал «112»

МЧС России опубликовало видео из поселка Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где произошел пожар.

Ночью губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что при пожаре в Высоком рядом с городом Мегион погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. Сообщение о возгорание поступило в 01:58.

На видеозаписи видно, как спасатели обливают водой конструкций на месте уничтоженного огнем дома и разбирают завалы.

В МЧС уточнили, что огонь ликвидировал жилой дом и баню, повредил гараж. В тушении пожара задействовали 16 человек и четыре единицы техники.

Возможной причиной пожара предварительно называется нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Власти ХМАО взяли ситуацию под контроль. Родным и близким погибших пообещали оказать всю необходимую помощь.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием займется прокуратура, передает РИА Новости.

Ранее в Амурской области при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека, среди них возможно дети.

 
