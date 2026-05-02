Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов

Депутат Миронов предложил учителям предоставить право на досрочную пенсию
Alexey Smyshlyaev/Shutterstock/FOTODOM

Учителям следует предоставить право на досрочную пенсию по выслуге лет. Об этом сообщил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, на педагогов нужно распространить льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Он отметил, что партия давно выступает за то, чтобы по уровню социальных гарантий учителей приравняли к государственным служащим.

Миронов также заявил, что педагоги должны получать достойную заработную плату. Он подчеркнул, что при высокой нагрузке их доход остается низким и это, по его мнению, несправедливо.

Кроме того, депутат предложил увеличить лимит стоимости подарков учителям как минимум вдвое. Он сообщил, что фракция «Справедливая Россия» намерена подготовить соответствующий законопроект и внести поправки, чтобы к 1 сентября этот лимит был расширен, а возможно, и полностью отменен.

По его словам, на окончание учебного года и 1 сентября традиционно дарят подарки педагогам. При этом для учителей, как и для чиновников, действует ограничение — не более 3 тыс. рублей, а более дорогие подарки считаются взяткой. Миронов отметил, что этот лимит устарел с учетом инфляции, так как его установили почти 20 лет назад. Он указал, что в нынешних ценах эта сумма соответствует лишь скромному букету.

Депутат заявил, что действующий порядок необходимо пересмотреть, чтобы подарки учителям не рассматривались как взятка.

Ранее в России предложили платить учителям и врачам пенсию как чиновникам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!