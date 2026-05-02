В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов

Учителям следует предоставить право на досрочную пенсию по выслуге лет. Об этом сообщил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, на педагогов нужно распространить льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Он отметил, что партия давно выступает за то, чтобы по уровню социальных гарантий учителей приравняли к государственным служащим.

Миронов также заявил, что педагоги должны получать достойную заработную плату. Он подчеркнул, что при высокой нагрузке их доход остается низким и это, по его мнению, несправедливо.

Кроме того, депутат предложил увеличить лимит стоимости подарков учителям как минимум вдвое. Он сообщил, что фракция «Справедливая Россия» намерена подготовить соответствующий законопроект и внести поправки, чтобы к 1 сентября этот лимит был расширен, а возможно, и полностью отменен.

По его словам, на окончание учебного года и 1 сентября традиционно дарят подарки педагогам. При этом для учителей, как и для чиновников, действует ограничение — не более 3 тыс. рублей, а более дорогие подарки считаются взяткой. Миронов отметил, что этот лимит устарел с учетом инфляции, так как его установили почти 20 лет назад. Он указал, что в нынешних ценах эта сумма соответствует лишь скромному букету.

Депутат заявил, что действующий порядок необходимо пересмотреть, чтобы подарки учителям не рассматривались как взятка.

Ранее в России предложили платить учителям и врачам пенсию как чиновникам.