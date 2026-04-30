NYP: в США учительницу математики уволили за секс с учеником

Расследование началось после того, как родители подростка обратились в полицию. По данным следствия, учительница общалась с мальчиком в соцсетях вне школы, а их физическая связь продолжалась около месяца, прежде чем о ней стало известно.

Родители заподозрили неладное, когда сын однажды вернулся домой поздно ночью. На вопрос, где он был, подросток ответил, что гостил у «своей девушки», но отказался называть ее имя. Под давлением родителей мальчик признался, что у него «отношения» с собственной учительницей.

«Мы глубоко обеспокоены и полностью сотрудничаем с правоохранительными органами», — заявили в школьном совете, пообещав обеспечить безопасную среду для учащихся.

Сообщается, что за несколько месяцев до ареста учительница официально оформила развод с мужем.

