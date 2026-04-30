Тренер объяснила, почему вредно часто есть стейк, крылья и колбаски

Колбаски, сосиски, ветчина и бекон лучше не делать ежедневной базой рациона — из-за соли и добавок эти продукты принесут лишь отеки и тяжесть в желудке. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Мясо само по себе не вредное. Стейк, курица, индейка, рыба, яйца дают полноценный белок и нужны для восстановления после тренировок. Проблема начинается там, где рацион превращается в жирно-соленую перегрузку. Стейк, крылья в сладком соусе, колбаски на гриле, минимум овощей, мало круп, много соусов и масла. На тарелке вроде белковая еда, а по факту человек незаметно добирает 700-1000 лишних калорий за один прием пищи. Вес стоит, живот не уходит, лицо отекает, тренировки идут, форма не меняется», — отметила Мальцева.

Тренер пояснила, что кожа на крыльях, сливочные маринады дают много насыщенных жиров. Их разумно сокращать в пользу рыбы, орехов, авокадо и растительных масел, а с мяса срезать видимый жир.

«Колбаски, сосиски, ветчина и бекон относятся к переработанному мясу с солением, копчением и добавками. Такие продукты лучше не делать ежедневной базой рациона. Одна колбаска ничего не решит, но регулярная привычка работает против формы и пищеварения. Отдельно про соль. В мясных изделиях ее бывает 1,5-2,8 г на 100 г при суточном ориентире около 5 г на всю еду за день. Двести граммов колбасок почти закрывают эту норму еще до хлеба, сыра и соуса. Поэтому соль не досаливаем автоматически, сначала пробуем еду. И не доводим мясо до черной корки. Подгоревшие края срезаем, переворачиваем чаще, готовим на умеренном жаре», — порекомендовала Мальцева.

По ее словам, нормальная порция мяса за один прием составляет 120-200 граммов готового продукта. Постная говядина или стейк допустимы один-два раза в неделю по 150-200 г. Курица, индейка или рыба — три-шесть раз в неделю по 150-220 г. Крылья на гриле — один раз в неделю или реже, четыре-шесть штук. Колбаски на гриле — раз в одну-две недели, одна-две штуки. Бекон, сосиски, ветчина чем реже, тем лучше.

«Тарелка собирается просто. Один мясной акцент за прием пищи. Либо стейк, либо крылья, либо колбаски, плюс 150-200 г гарнира из гречки, риса или картофеля, плюс 300-400 г овощей и зелени, ложка масла в салат, вода 400-600 мл. Соус идет отдельно, всю тарелку им заливать не стоит. На следующий прием пищи берем что-то легче. Рыбу, творог, яйца, овощи. Тогда мясо помогает форме и восстановлению, отеков и тяжести не дает», — заключила Мальцева.

Ранее тренер рассказала, почему появляются «ушки» на бедрах и как их убрать.