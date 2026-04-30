Тренер рассказала, почему появляются «ушки» на бедрах и как их убрать

Убрать ушки на бедрах помогут силовые тренировки с упором на ягодицы и заднюю поверхность бедра, ходьба не менее 8 тыс. шагов в день, а также исключение сладких напитков из рациона. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Ушки или галифе на бедрах появляются из-за того, как организм распределяет подкожный жир. У женщин по гормональным причинам жир охотнее уходит в бедра и ягодицы, а толщина подкожной жировой ткани во многом задана наследственностью. Поэтому форма наружной части бедра у двух женщин одинакового веса может различаться очень сильно. Локально жир с одной зоны не сжигается. Сто отведений в день, бесконечные махи в сторону и упражнения только на наружную часть бедра ушки не уберут. Когда жир уходит, он уходит со всего тела сразу, а из бедер его становится меньше в последнюю очередь», — пояснила Мальцева.

Тренер подробно рассказала, какие упражнения и в каком темпе помогут привести фигуру в порядок и избавить от галифе на бедрах.

«Три силовых в неделю с упором на ягодицы и заднюю поверхность бедра, ежедневная ходьба, питание с легким дефицитом и достаточным количеством белка. Из упражнений хорошо себя показывают румынская тяга, ягодичный мост, болгарские выпады, приседания с гантелью у груди, жим ногами, отведения в кроссовере и боковая планка. Вес подбираем так, чтобы 12 или 15 повторений шли технично, а последние два повтора ощутимо тяжело. Отдельно про ходьбу. Это самое недооцененное средство против галифе. Ориентир для взрослого — от восьми тысяч шагов в день и минимум 150 минут умеренной активности в неделю», — отметила Мальцева.

Она также дала советы, как правильно питаться, и напомнила про правило тарелки. Половина тарелки должны составлять овощи, четверть — белок, четверть — нормальный гарнир.

«В каждом основном приеме держим белок, в двух или трех приемах овощи. Сладкие напитки, соки и латте с сиропами уходят первыми, потому что именно лишние калории из жидкости часто держат жир на наружной части бедра. Воду пьем регулярно в течение дня, ориентир тридцать миллилитров на килограмм веса, в тренировочные дни чуть больше. Чего делать не стоит, так это сидеть на жесткой сушке, убирать все углеводы, оценивать результат по зеркалу каждый день. Замеры бедра и талии раз в две недели и фото в одинаковом свете дают гораздо более честную картину», — добавила Мальцева.

Если же низ тела непропорционально объемный при узкой талии, есть болезненность при нажатии на бедра, легкие синяки и тяжесть в ногах, тренер посоветовала показаться врачу.

«Иногда за этим стоит липедема (патологическое, симметричное отложение жировой ткани под кожей, которое не реагирует на диеты или физические нагрузки), и тогда подход меняется полностью», — заключила Мальцева.

