В «Единой России» предложили изучать ИИ в школах

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею включить курсы по ИИ в школьную программу, сообщает РИА «Новости».

Выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», Медведев спросил у слушателей, чего не хватает в школьной программе. Один из участников лекции заявил, что в школах не хватает большего развития в сфере ИИ.

«Здесь я полностью поддерживаю. Познавать ИИ все равно нужно, чтобы он нас в какой-то момент не перехитрил. Поэтому, значит, то, что такие курсы, я не знаю, как их правильно структурировать, могли бы войти в школьную программу, я это полностью поддерживаю», — сказал Медведев.