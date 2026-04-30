Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российский космонавт Лазуткин попал в больницу

Mash: космонавт Лазуткин госпитализирован с инфарктом
Илья Наймушин/РИА Новости

Герой Российской Федерации и космонавт Александр Лазуткин госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным газеты «Известия», Лазуткина доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Подробностей не приводится.

Александр Лазуткин летал на корабле «Союз ТМ-25», работал на российской космической станции «Мир». Экспедиция 1997 года с участием космонавта стала одной из сложнейших в истории российской космонавтики. 23 февраля на станции «Мир» вспыхнул пожар, начавшийся с возгорания кислородной шашки регенерации атмосферы. На станции в тот момент находилось шесть человек из двух международных экипажей, были пристыкованы два корабля «Союз ТМ», что в принципе позволяло эвакуировать всех людей, однако один из «Союзов» оказался за очагом возгорания и сильно задымлен. Экипаж вынужден был надеть противогазы и приступить к спасению станции. Пожар был потушен до того, как ситуация окончательно вышла из-под контроля, однако некоторое время после инцидента всем приходилось носить респираторы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Космонавт Лазуткин рассказал, что во время полета хотел бы «пошептаться с цветочком».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
