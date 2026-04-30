Российский космонавт Лазуткин попал в больницу

Герой Российской Федерации и космонавт Александр Лазуткин госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным газеты «Известия», Лазуткина доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Подробностей не приводится.

Александр Лазуткин летал на корабле «Союз ТМ-25», работал на российской космической станции «Мир». Экспедиция 1997 года с участием космонавта стала одной из сложнейших в истории российской космонавтики. 23 февраля на станции «Мир» вспыхнул пожар, начавшийся с возгорания кислородной шашки регенерации атмосферы. На станции в тот момент находилось шесть человек из двух международных экипажей, были пристыкованы два корабля «Союз ТМ», что в принципе позволяло эвакуировать всех людей, однако один из «Союзов» оказался за очагом возгорания и сильно задымлен. Экипаж вынужден был надеть противогазы и приступить к спасению станции. Пожар был потушен до того, как ситуация окончательно вышла из-под контроля, однако некоторое время после инцидента всем приходилось носить респираторы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

