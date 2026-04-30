Новая магистерская программа НИУ ВШЭ поможет развить финансовую отрасль

Альфа-Банк рад стать партнером в создании новой уникальной магистратуры в НИУ ВШЭ, заявил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Он отметил, что фактически ведущие финансовые институты России вместе с Банком России впервые объединят экспертизу в рамках совместного академического образовательного проекта.

«Инициатива нацелена на развитие всей финансовой отрасли, обмен лучшими практиками и подготовку специалистов нового уровня, востребованных в эпоху цифровой трансформации», — сказал он.

Также директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Валерий Катькало отметил, что программа разработана в ответ на растущий запрос на специалистов, способных создавать и внедрять цифровые решения для бизнеса.

Ранее стало известно, что Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ при участии Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Мосбиржи запускает магистерскую программу «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» по направлению «Бизнес-информатика». В первый год обучения по программе студенты разработают прикладной проект «Цифровые решения на базе ИИ для аналитики данных», а на второй год они защитят выпускную квалификационную работу.