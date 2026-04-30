Лидер ЛДПР предложил новые меры по снижению долга заемщиков

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил министру финансов РФ Антону Силуанову обязать кредитные организации самостоятельно предлагать заемщикам меры по снижению долговой нагрузки в случаях трудной финансовой ситуации, сообщает ТАСС.

Слуцкий добавил, что при согласии заемщика предлагается обязать банки снижать процентную ставку по кредиту пропорционально снижению ключевой ставки ЦБ РФ.

По мнению Слуцкого, такие меры нужно применять при просрочке более 60 дней или высокой долговой нагрузке даже без обращения заемщика.

«На сегодняшний день общий долг россиян перед банками составляет 36,3 трлн рублей. Это как если бы каждый работающий человек взял в среднем кредит на 489 тыс. рублей», — сказал лидер ЛДПР.

Он добавил, что в половине регионов России долг перед банками превышает зарплаты людей за полгода.

Слуцкий подчеркнул, что эти шаги позволят снизить уровень просроченной задолженности и сократить риски для банковского сектора.