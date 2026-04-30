Сбер и Российская государственная библиотека будут сотрудничать в сфере ИИ

Сбер и Российская государственная библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ, в рамках которого банк цифровизирует библиотечный фонд, сообщает пресс-служба Сбера.

Документ подписали президент, председатель правления Сбера Герман Греф и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Главная цель соглашения – интегрировать передовые технологии, чтобы человек смог за секунды найти нужную информацию в массиве документов, а также обеспечить открытый доступ к цифровым сервисам.

В Сбере отметили, что в ходе работы буду соблюдены принципы Национального кодекса этики в сфере ИИ.

«Представьте: вам не нужно часами листать горы документов или ждать помощи специалиста. Вы просто задаете вопрос — и получаете точный ответ за секунды», — отметил Герман Греф.

Также Вадим Дуда добавил, что соглашение позволит сделать знания по-настоящему доступными для каждого.

«Благодаря сотрудничеству со Сбером и использованию искусственного интеллекта мы не только сохраняем наше уникальное наследие, но и открываем его для новых поколений, делая путь к знаниям короче, удобнее и безопаснее», — сказал он.