Полицейские в Ленобласти поймали мигрантку с мефедроном и другой «синтетикой»

В Ленобласти поймали мигрантку с мефедроном

В Ленинградской области поймали 30-летнюю мигрантку с наркотиками.

Инцидент произошел 28 апреля в поселке Кузьмоловский. Сотрудники правоохранительных органов перехватили иностранку у дома на Токсовском шоссе — при досмотре под курткой у приезжей обнаружился объемный сверток.

Экспертиза подтвердила, что внутри находился метилэфедрон. Кроме того, в полиэтиленовом пакете лежала порция мефедрона. Общая масса запрещенных веществ составила свыше 152 граммов — это крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантку поместили в изолятор временного содержания.

