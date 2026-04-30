Rambler&Co получил награду за лучший корпоративный канал

Telegram-канал медиахолдинга Rambler&Co Rambler Way («Путь Рамблера») получил бронзовую награду в номинации «Широкая аудитория» на премии The human content SMM awards, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Как отметило жюри премии, команда медиахолдинга смогла сделать из корпоративного канала коммуникационный инструмент и полноценное профессиональное медиа.

В Rambler Way регулярно разбирают кейсы, инсайты и тренды, которые могут помочь лучше понимать медиарынок и находить идеи для собственных проектов.

Как отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева, премия подтверждает – что профессиональная аудитория ценит честную экспертизу.

«Rambler Way мы сделали каналом, где в фокусе – реальные инсайды, рабочие кейсы, чек-листы, медиатренды. И главное, за этим стоит команда, которая умеет и в контент, и в креатив», — сказала она.