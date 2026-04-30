На Замоскворецкой линии метро вывели на обкатку еще 24 вагона серии «Москва-2026»

Ликсутов: доля новых поездов на зеленой ветке метро превысила 65%
Еще 24 вагона самой технологичной серии «Москва-2026» вышли на обкатку на Замоскворецкой линии метро, а доля новых поездов на зеленой ветке превысила 65%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что состав пока накатывает 300 км без пассажиров, а специалисты тестируют оборудование, оценивают состояние ходовой части, плавность движения состава, корректность работы дверей, уровень вибрации и эффективность торможения.

По словам Ликсутова, Москва является лидером среди городов Европы и Америки по темпам обновления поездов метро.

«Доля современного подвижного состава в Московском метрополитене достигает уже 80%. С марта 2024 года мы обновили поезда Замоскворецкой линии уже на 65%. Если в ходе испытаний обнаруживают даже незначительные недочеты, их оперативно устраняют. Продолжаем создавать самую удобную и безопасную транспортную систему в мире, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал он.

Напомним, первый состав «Москва-2026» вышел на Замоскворецкую линию в конце 2025 года. Поезд оборудован сквозными проходами, разъемами для зарядки, обновленными сиденьями, а двери в вагонах на 32% шире, в составах типа «Номерной».

 
