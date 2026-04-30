Ученые Сбера представили разработки для повышения качества ИИ-моделей

Ученые Сбера совместно с ведущими российскими и международными исследователями представили свои разработки для повышения качества ИИ-моделей на конференции ICLR в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Сбера.

Одна из работ представляет собой специальный тест HUME, способный оценить, насколько хорошо люди и современные ИИ-модели могут проанализировать текст. Тест показал, что в среднем люди на 77,6% успешно проводят анализ текстов, а ИИ-модель – на 80,1%.

Другая работа, представленная на конференции, показывает, как надежно обучить ИИ-модель с первой попытки. Ученые отметили, что часто из-за случайных факторов приходится многократно обучать ИИ-модель. Представленный метод не требует заранее знать общее число интеграций.

Кроме того, исследователи Сбера, Института AIRI и «Сколтеха» предложили новый способ моделирования сложных систем и новый способ работы с видео.

Всего в рамках конференции более 200 участников международного ИИ-сообщества посетили нетворкинг-митап, который организовал Сбер.