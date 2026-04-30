Россиянам рассказали, чем обработать теплицу от болезней

Для ежегодной профилактики теплицы от болезней эффективнее всего использовать биопрепараты — они надежно защищают без вреда для экологии. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Обычной мойки шлангом для теплицы недостаточно — споры грибов и бактерий остаются в щелях, на каркасе и в верхнем слое почвы. Дезинфекцию лучше проводить осенью, сразу после сбора урожая (пока температура не опустилась ниже +10°C), либо весной, за 2–3 недели до высадки рассады. Из химических препаратов чаще всего используют медный купорос (3% раствор — 300 г на 10 л воды). Он мощный и недорогой, но токсичен, требует перчаток и респиратора, а медь накапливается в почве. Более современный вариант — Фармайод (100 мл на 10 л воды). Он уничтожает не только грибы, но даже вирусы, не накапливается в земле и разлагается под действием света», — сказал Чаплин.

Он добавил, что после такой обработки сажать растения можно через 48 часов.

Чаплин также перечислил эффективные биопрепараты — они представляют безопасную альтернативу химии.

«Триходерма — это полезный почвенный гриб, который подавляет фитофтору, фузариоз, черную ножку и более 20 видов патогенов. Порошок разводят из расчета 75–100 г на 10 л воды и проливают почву. Она абсолютно безопасна для человека и животных (4 класс опасности), не накапливается в плодах и сохраняется в почве 3–4 года. Минусы: работает медленно (5–7 дней) и несовместима с медью. Фитоспорин (5 г на 10 л воды) подходит для профилактики при слабом заражении. Порядок действий простой: уберите все растительные остатки, промойте конструкции мыльным раствором, затем обработайте дезинфектором — Фармайодом или медным купоросом. Особенно тщательно пройдитесь по углам, стыкам и порогам. После этого пролейте почву раствором триходермы (75–100 г на 10 л воды) или Фармайода (100 мл на 10 л воды)», — рекомендовал Чаплин.

Расход такого раствора составляет 5–10 литров на квадратный метр. Через 2–3 дня после внесения триходермы необходимо накрыть почву пленкой для активации спор.

Парламентарий также назвал главные ошибки, которые допускают дачники.

«Это обработка биопрепаратами при температуре ниже +10°C (споры не прорастают), смешивание триходермы с медным купоросом (медь убивает полезный гриб), использование хлорированной воды для разведения (хлор губителен для триходермы — берите отстоянную или дождевую воду). Для работы с химией обязательны перчатки, респиратор и очки; биопрепараты безопасны», — заключил Чаплин.

