НИУ ВШЭ запустит магистратуру при участии Сбера и других игроков финансового рынка

В НИУ ВШЭ появится программа «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах»

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ при участии Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Мосбиржи запускает магистерскую программу «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» по направлению «Бизнес-информатика», сообщает пресс-служба Сбера.

Обучение, рассчитанное на выпускников бакалавриата и специалитета в области математики, статистики, программирования и информатики, начнется в сентябре 2026 года.

В первый год обучения по программе студенты разработают прикладной проект «Цифровые решения на базе ИИ для аналитики данных», а на второй год они защитят выпускную квалификационную работу.

Обучение на программе будут вести не только преподаватели ВШБ ВШЭ, но и эксперты Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, Банка России и Московской биржи. Они будут вести лекции и семинары, курировать научно-исследовательские семинары, проектную работу и практику. Также они предложат студентам темы выпускных квалификационных работ и войдут в состав приемной комиссии и комиссий по защите ВКР.

Председателем академического совета станет старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием Сбербанка» Руслан Вестеровский.

«Мы видим ценность этой магистратуры в том, что она готовит специалистов для той среды, где сегодня принимаются многие ключевые решения, - на пересечении данных, аналитики, технологий и финансов», — сказал он.

По словам директора Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерия Катькало, программу разработали в ответ на растущий запрос на специалистов, которые могут создавать и внедрять цифровые решения для бизнеса.