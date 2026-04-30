Россиян предупредили о болезнях, которые вызывают невыраженные чувства

Психолог Кардиакос: замалчивание чувств вызывают головную боль и проблемы с ЖКТ
Подавленные эмоции и невыраженные чувства превращаются со временем в хроническое напряжение и тревогу, провоцируя как психологические проблемы, так и физические заболевания. В их числе – головная боль, проблемы с ЖКТ и так далее, рассказала в беседе с «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос.

Она пояснила, что часто люди молчат о своих чувствах, опасаясь, что может в них «утонуть», вызвав бурю – например, гнева или слез. Однако с точки зрения психофизиологии все происходит наоборот – именно подавление усиливает эмоции, а не их выражение, подчеркнула специалист.

«Многие боятся, что их перестанут уважать, сочтут нытиками. В итоге человек зажимает даже нормальную печаль или усталость, накапливая внутреннее напряжение», — отметила психолог.

Часто проблемы с выражением эмоций наблюдаются у людей, которых в детстве за это стыдили – например, запрещали плакать или злиться. На самом деле важно воспринимать чувства и эмоции как энергию, которая требует выхода, так как в противном случае человек рискует столкнуться с хронической апатией, приступами раздражительности. Также это грозит мышечными зажимами, головной болью, заболеваниями ЖКТ, предупредила Кардиакос.

В отношениях, где люди не могут открыто говорить о своих переживаниях и обидах, возникает взаимная холодность.

«Безвыходных эмоций не бывает. Бывает безвыходность из-за того, что их не выразил вовремя», — пояснила врач.

До этого семейный системный психолог Алена Леонова рассказала, что постоянное желание быть позитивным и игнорирование негативных эмоций может искажать восприятие реальности, а также приводить к внутреннему напряжению и проблемам в отношениях с окружающими. По ее словам, подобный токсичный оптимизм является реакцией на внутренние или внешние ожидания, чтобы быть «удобным», успешным и всегда в хорошем настроении. Подавление эмоций создает внутреннее напряжение и со временем ухудшает психологическое состояние, предупредила эксперт.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!