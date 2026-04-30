В московском районе Ивановское появится еще один дом по реновации

На востоке Москвы возведут дом по реновации на 430 квартир

В районе Ивановское на востоке Москвы начались подготовительные работы для строительства жилого дома по программе реновации. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Общая площадь нового жилого дома превысит 40,5 тысячи квадратных метров, из них предназначено для жилья будет 26 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 430 квартир.

«Конфигурация дома имеет п-образную форму, благодаря которой на внутренней территории образуется уютный камерный двор. Благоустройство двора включает комплексное озеленение, установку трех игровых площадок для детей всех возрастов, спортивную площадку с тренажерами и тихую зону отдыха. В соответствии с концепцией двора без машин автомобильная парковка и проезжие части будут расположены с внешней стороны здания», – рассказал Овчинский.

На первых этажах в доме оборудуют комнаты для консьержей, места хранения детских колясок и велосипедов, а также коммерческие помещения.

Ранее пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщила, что более 66 тысяч московских семей воспользовались бесплатной услугой «Помощь в переезде».