Школьники из Екатеринбурга победили в олимпиаде «Будущее бизнеса»

В Москве подвели итоги олимпиады школьников по предпринимательству

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по инновационному предпринимательству «Будущее бизнеса» завершился на площадке Государственного университета управления при поддержке компании RWB. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций у школьников, навыков проектной деятельности и интереса к технологическому бизнесу, уточнили в пресс-службе компании.

Уточняется, что олимпиада проходила в несколько этапов, включая дистанционные туры, в рамках которых участники анализировали бизнес-ситуации и разрабатывали решения. По итогам отбора лучшие школьники были приглашены в финал.

Третий тур прошел в Москве. В заключительном этапе приняли участие пять школьников из разных регионов России.

Очная программа олимпиады была ориентирована на практическую работу: финалисты прошли мастер-класс по созданию видео-визиток, подготовили видеопортфолио, а также работали над кейсом от компании RWB, предлагая и обосновывая бизнес-решения. Завершился этап защитой проектов перед экспертным жюри.

Как отметил директор департамента образования RWB Игорь Коваль, олимпиада объединила «амбициозных и мотивированных школьников», для которых бизнес является практикой, требующей гибкости мышления и готовности к принятию решений.

По его словам, для компании важно выстраивать системную работу с образованием и поддерживать развитие прикладных навыков у молодежи.

Работы финалистов оценивали представители бизнеса и образовательных организаций. Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и их способность разрабатывать решения, приближенные к реальной предпринимательской практике.

По итогам защиты проектов победителями стали Ярослав Лисенков и Татьяна Андреева из Екатеринбурга. Призерами признаны Эвелина Полынина (Рязань), Святослав Жеглов (Москва) и Екатерина Другова (Новосибирск).

Проректор Государственного университета управления Павел Павловский подчеркнул, что олимпиада дает участникам возможность получить практический опыт в предпринимательстве, включая поиск решений и работу над ошибками.

Организаторы отмечают, что проект будет продолжен и направлен на расширение возможностей вовлечения школьников в предпринимательскую деятельность — от формирования идей до их практической реализации.