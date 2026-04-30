Школьники из Екатеринбурга победили в олимпиаде «Будущее бизнеса»

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по инновационному предпринимательству «Будущее бизнеса» завершился на площадке Государственного университета управления при поддержке компании RWB. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций у школьников, навыков проектной деятельности и интереса к технологическому бизнесу, уточнили в пресс-службе компании.
Уточняется, что олимпиада проходила в несколько этапов, включая дистанционные туры, в рамках которых участники анализировали бизнес-ситуации и разрабатывали решения. По итогам отбора лучшие школьники были приглашены в финал.
Третий тур прошел в Москве. В заключительном этапе приняли участие пять школьников из разных регионов России.
Очная программа олимпиады была ориентирована на практическую работу: финалисты прошли мастер-класс по созданию видео-визиток, подготовили видеопортфолио, а также работали над кейсом от компании RWB, предлагая и обосновывая бизнес-решения. Завершился этап защитой проектов перед экспертным жюри.
Как отметил директор департамента образования RWB Игорь Коваль, олимпиада объединила «амбициозных и мотивированных школьников», для которых бизнес является практикой, требующей гибкости мышления и готовности к принятию решений.
По его словам, для компании важно выстраивать системную работу с образованием и поддерживать развитие прикладных навыков у молодежи.
Работы финалистов оценивали представители бизнеса и образовательных организаций. Эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и их способность разрабатывать решения, приближенные к реальной предпринимательской практике.
По итогам защиты проектов победителями стали Ярослав Лисенков и Татьяна Андреева из Екатеринбурга. Призерами признаны Эвелина Полынина (Рязань), Святослав Жеглов (Москва) и Екатерина Другова (Новосибирск).
Проректор Государственного университета управления Павел Павловский подчеркнул, что олимпиада дает участникам возможность получить практический опыт в предпринимательстве, включая поиск решений и работу над ошибками.
Организаторы отмечают, что проект будет продолжен и направлен на расширение возможностей вовлечения школьников в предпринимательскую деятельность — от формирования идей до их практической реализации.